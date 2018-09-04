Fitch’ten Türkiye’ye: 2020’ye kadar tek haneli enflasyonu unutun

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini düşürerek yüzde 3,8 ve yüzde 1,2 olarak açıkladı.

Derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası’ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralmasıyla karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.

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BBC tarafından aktarılan Fitch’in açıklamasında, “2018-2020 için büyüme tahminlerimizi düşürdük; ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın 2018’de yüzde 3,8 oranında, 2019’da ise yüzde 1,2 oranında büyümesini bekliyoruz. 2018’in son çeyreğinde de daralma bekliyoruz” dendi.

Fitch, ‘yetkililerin TL’yi desteklemek için kısa vadeli önlemler alacağı, Merkez Bankası’nın faizleri artıracağı, ancak bunun 2020’ye kadar enflasyonu tek basamağa indirmeye yetmeyeceği’ tahmininde de bulundu.

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Fitch ayrıca Türkiye için sermaye kontrolleri ya da IMF programına girme olasılığını düşük gördüğünü belirtti. Buna karşın Fitch tahminlerinde Türkiye’nin cari açığının GSYH’nin 2018 yılında yüzde 3,2’si oranına, 2019’da ise 3,6’sına çıkacağına işaret etti.

Öte yandan derecenlendirme kuruluşu, raporunda, ‘kayda değer’ belirsizlikleri de ele aldı. Fitch’e göre temel senaryoda riskler arasında ‘yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışları‘ bulunuyor.

Fitch haziranda Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4,7’den 3,6’ya çekmişti.