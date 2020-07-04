Fitch’ten Türkiye raporu: Rezerv azalıyor, dış baskıya nasıl karşılık verileceği belirsiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye raporunda “Faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz” denirken, ülke ekonomisinin yaşadığı ‘dış kırılganlıklar’a dikkat çekildi.
Fitch’in raporunda Türk ekonomisi hakkında şu tespitler yapıldı:
- Dış kırılganlıklar Türkiye’nin kredi notunda temel zayıf alan olmayı sürdürüyor.
- Salgın süresince piyasada oluşan oynaklığa rağmen Türkiye’de özel sektör borç çevirme gücünü korudu.
- Cari işlemler dengesinin yılın ikinci yarısında istikrar kazanmasını bekliyoruz ancak aşağı yönlü önemli riskler var.
- Türkiye’nin rezervlerinde azalma olduğunu gösteren bir trend var; bu, şubat ayından bu yana dış kırılganlıkları artırıyor.
- Cari işlemler dengesinde oluşan baskıları yönetmek için uygulanan politikaların devam edeceğini tahmin ediyoruz.
- Türkiye üzerindeki dış baskıların daha belirgin hale gelmesi halinde buna politika olarak nasıl karşılık verileceği belirsizleşebilir.
- Türkiye’de faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz.
Fitch’in Türkiye’ye verdiği ‘BB’ kredi notu ‘yatırım yapılır’ seviyesinin altında bulunuyor. Kurum daha önce Türk ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma beklediğini açıklamıştı.