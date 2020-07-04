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Fitch’ten Türkiye raporu: Rezerv azalıyor, dış baskıya nasıl karşılık verileceği belirsiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye raporunda “Faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz” denirken, ülke ekonomisinin yaşadığı ‘dış kırılganlıklar’a dikkat çekildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch’in raporunda Türk ekonomisi hakkında şu tespitler yapıldı:

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  • Dış kırılganlıklar Türkiye’nin kredi notunda temel zayıf alan olmayı sürdürüyor.
  • Salgın süresince piyasada oluşan oynaklığa rağmen Türkiye’de özel sektör borç çevirme gücünü korudu.
  • Cari işlemler dengesinin yılın ikinci yarısında istikrar kazanmasını bekliyoruz ancak aşağı yönlü önemli riskler var.
  • Türkiye’nin rezervlerinde azalma olduğunu gösteren bir trend var; bu, şubat ayından bu yana dış kırılganlıkları artırıyor.
  • Cari işlemler dengesinde oluşan baskıları yönetmek için uygulanan politikaların devam edeceğini tahmin ediyoruz.
  • Türkiye üzerindeki dış baskıların daha belirgin hale gelmesi halinde buna politika olarak nasıl karşılık verileceği belirsizleşebilir.
  • Türkiye’de faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz.

Fitch’in Türkiye’ye verdiği ‘BB’ kredi notu ‘yatırım yapılır’ seviyesinin altında bulunuyor. Kurum daha önce Türk ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma beklediğini açıklamıştı.

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