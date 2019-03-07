Fitch’ten perakende uyarısı: Yaşar Holding ve Migros’un durumu çok kırılgan

Türkiye’deki perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yaşar Holding ve Migros’un en kırılgan şirketler olduğunu belirtti.

Kuruluşa göre Türkiye’deki perakende ve tüketici ürünleri sektörü için 2019 zorlu geçecek. Fitch Ratings, tüketici güveninin düşmeye devam etmesinin şirketlerin satış hacimleri ve maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma kabiliyeti üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

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Artan finansman maliyetlerinin, finansmana ulaşım zorluklarının ve yükselen döviz cinsinden borçların perakende ve tüketici ürünleri sektöründe finansal esnekliği sınırlayacağını belirten Fitch, söz konusu risklerin hali hazırda kredi notlarına dahil edildiğini vurguladı.

Fitch, Yaşar Holding ve Migros’un daha fazla kötüleşmeye karşı en kırılgan şirketler olduğunu da belirtti.

Kuruluş, tüm zorluklara rağmen 2019’un Türk modern perakendesi için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini, bu şirketlerin geleneksel perakendecilerden pazar payı almak için iyi konumda olduğunu kaydetti.

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