Fitch’ten ‘kur krizi’ raporu: Türk bankalarına yönelik riskler artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “Lira’daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor” dedi.

Fitch’in raporunda Türk bankacılık sektörüyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL’deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak. Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek.”

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Üç gün önce de bir başka derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürmüştü. Moody’s son derecelendirmenin gerekçesi hakkında yaptığı açıklamada, Türk Lirası’ndaki değer kaybını ve fonlama imkanlarının azalma olasılığını ana etmenler olarak göstermişti.

Yapılandırma talepleri artıyor

Yaklaşık 40 bin şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun son raporuna göre, şirket bilançoların ciddi bozulmalar görülürken, Merkez Bankası rakamlarına göre özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolara çıkmıştı.

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Son dönemde Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding gibi büyük sermaye grupları bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamadaysa “Yeniden yapılandırmayı kimse teşvik etmiyor. Ama bu bir zorunluluksa bunu yapacağız” denmiş, açıklamada ‘sorunlu şekle dönüşebilecek kredi miktarı’nın toplam krediler içindeki payının yüzde 10-15’ler civarında olduğu kaydedilmişti.