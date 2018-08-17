Fitch’e göre Türkiye’nin kur hamleleri ‘geçici ve eksik’: Tek başına istikrar sağlamaz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin TL’deki düşüşe yönelik aldığı önlemleri ‘geçici ve eksik’ olarak tanımlarken, bunların tek başına dövizde istikrarı sağlayamayacağı uyarısı yaptı.

Fitch’in açıklamasında Katar’ın teklifinde olduğu gibi çift yönlü yardımların, ülke ekonomisinde sürdürülebilir politika düzenlemeleri yapılmadığı sürece, dış finansal talepleri karşılamayacağı belirtildi.

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Fitch’in raporunda Türkiye’yle ilgili iki tespit öne çıktı:

* Türkiye’nin, durumu bariz bir şekilde kötüleşmediği sürece bir IMF programına başvuracağını sanmıyoruz.

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* Ani sıkılaştırmalar büyümedeki yavaşlamayı daha da keskinleştirecektir.

ABD’yle rahip Andrew Brunson’ın en hapsi konusunda anlaşmazlık ve ardından Türkiye’ye yaptırımların uygulanması, dolarda son birkaç gündür ciddi bir değer artışına yol açmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki dalgalanmaları gidermek için ‘aksiyon planı’ hazırlandığını duyurmuş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kur ataklarına karşı yeni önlemler alarak, bankalardaki döviz işlemlerine çeşitli sınırlamalar getirmişti.

Katar’ın da ekonomideki sıkıntılar karşısında destek olmak için Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı bildirilmişti.