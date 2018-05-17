Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch’e göre baskı artıyor: Dolar karşısında Türkiye en kırılgan üç ülkeden biri

 

Yükselen ABD Doları’nın gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch, Türkiye’yi bu bağlamda en kırılgan üç ülkeden biri olarak gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Fitch tarafından bugün yayımlanan ve dolardaki değer artışının gelişmekte olan ülkeler, bu ülkelerdeki şirketler ve bankalar üzerinde etkilerinin değerlendirildiği raporda, “Fed’in Aralık 2015’te faiz artırma döngüsüne girmesinin ardından dolar şaşırtıcı şekilde zayıf seyretti. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin nisan sonunda yüzde 3’ü görmesiyle değer kazanmaya başladı. Başta Arjantin, Türkiye ve Brezilya olmak üzere bazı ülkeler para birimleri üzerinde artan baskı hissetti” dendi.

Reklam

Dünya’nın haberine göre, 20 gelişmekte olan ülkenin değerlendirildiği raporda, en kırılgan ülkeler Ukrayna, Türkiye ve Arjantin.

Raporda geçen yıl gelişmekte olan piyasalardaki güçlü büyümeyi destekleyen, zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatlarının şimdi etkilerini yitirmeye başladığı belirtildi.

Reklam

Faiz oranları yükselip merkez bankaları gevşek para politikasını sıkılaştırdıkça gelişmekte olan ülkelerdeki ihracatçıların daha zorlu ekonomik ve finansal şartlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Raporda yer alan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının stoku geçen 10 yılda 5 trilyon dolardan 19.3 trilyon dolara yükseldi.

Özel sektörün dış borcu 245 milyarı aştı: Bir yılda anapara ödemesi 70 milyar dolar

AKP genel merkezindeki zirvede gündem ekonomi değil İran’mış

Türk Lirası negatif ayrışmayı sürdürüyor: Dolar dört buçuk lirayı aştı

Erdoğan ‘affetmeyiz’ demişti: Yurtdışına para çıkarana yüzde 40 ceza

Londra’daki yemekte neler oldu: Güvence bekleyen yatırımcı kaygısı artarak kalkmış

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...