Fitch’e göre baskı artıyor: Dolar karşısında Türkiye en kırılgan üç ülkeden biri

Yükselen ABD Doları’nın gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch, Türkiye’yi bu bağlamda en kırılgan üç ülkeden biri olarak gösterdi.

Fitch tarafından bugün yayımlanan ve dolardaki değer artışının gelişmekte olan ülkeler, bu ülkelerdeki şirketler ve bankalar üzerinde etkilerinin değerlendirildiği raporda, “Fed’in Aralık 2015’te faiz artırma döngüsüne girmesinin ardından dolar şaşırtıcı şekilde zayıf seyretti. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin nisan sonunda yüzde 3’ü görmesiyle değer kazanmaya başladı. Başta Arjantin, Türkiye ve Brezilya olmak üzere bazı ülkeler para birimleri üzerinde artan baskı hissetti” dendi.

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Dünya’nın haberine göre, 20 gelişmekte olan ülkenin değerlendirildiği raporda, en kırılgan ülkeler Ukrayna, Türkiye ve Arjantin.

Raporda geçen yıl gelişmekte olan piyasalardaki güçlü büyümeyi destekleyen, zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatlarının şimdi etkilerini yitirmeye başladığı belirtildi.

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Faiz oranları yükselip merkez bankaları gevşek para politikasını sıkılaştırdıkça gelişmekte olan ülkelerdeki ihracatçıların daha zorlu ekonomik ve finansal şartlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Raporda yer alan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının stoku geçen 10 yılda 5 trilyon dolardan 19.3 trilyon dolara yükseldi.