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Yaramazlara biraz batar!

Fitch yetkilisi: Seçimlerin yenilenmesi iki ay daha ‘ekstra belirsizlik’ yaratır

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık ‘iki ay daha belirsizlik’ anlamına geldiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Parker Reuters’a yaptığı açıklamada “Seçimlerin yenilenecek olmasıyla yaklaşık iki ay daha ekstra belirsizlik olacak” dedi.

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Fitch geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Ancak Parker, ‘Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması’ durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

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