Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.
Fitch, geçen hafta Türkiye’nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması nedeniyle ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti.
Kuruluş, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı TVF’nin net borç/FAVÖK’ünün (vergi ve faiz ödemeleri öncesi kar) 2025’e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor.