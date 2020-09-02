Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch, geçen hafta Türkiye’nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması nedeniyle ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti.

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Kuruluş, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı TVF’nin net borç/FAVÖK’ünün (vergi ve faiz ödemeleri öncesi kar) 2025’e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor.