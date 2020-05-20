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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Vakıfbank ve Ziraat’in görünümünü indirdi, Halkbank’ın notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi. Halkbank’ın kredi notunu ise bir kademe indirerek B olarak belirledi.

Fitch’in açıklamada Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi , Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın notu B+ olarak teyit edildi.

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Fitch Halkbank’ın not indirimi ve diğer iki kamu bankasının notunda negatif görünümün ‘Ülke olarak Türkiye’nin zayıflayan döviz rezerv pozisyonundan, dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bankalara döviz desteği verme kabiliyetinin azalmasından’ kaynaklandığını belirtti.

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