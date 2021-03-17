Fitch, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir yurttaş olarak gönül rahatlığıyla “Vekilim” diyebildiğim, diyebildiğimiz birkaç isimden biri. Eğer, “Milletvekili nasıl bir insan olmalı ve ne yapmalı” soruları yöneltilse, yanıtım “Gergerlioğlu” olurdu.