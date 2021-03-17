Fitch, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3.5’ten 6.7’ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4.5’ten 4.7’ye yükselttiğini açıkladı.
Fitch Ratings, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 2021 yılında yüzde 3.5, 2022 yılında ise yüzde 4.5 büyümesinin beklendiğini belirtmişti.
AA’nın aktardığına göre Fitch’in raporunda, güçlü parasal desteğin ve kredilerin, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin direncini desteklediği, fakat yıl sonunda enflasyonun yüzde 14 seviyesine yükselmesine neden olduğu vurgulandı.
Öte yandan raporda, Türkiye’de enflasyonun 2021’in sonunda yüzde 11.5’e, 2022’nin sonunda ise yüzde 9.2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.
Merkez bankasının politika faizinin 2021 sonu yüzde 15.00’a, gelecek yıl sonu ise yüzde 12.00’ye ineceği tahmin edilirken doların bu sene sonu 7.25, gelecek yıl sonu 7.50 olacağı tahmin edildi.