Fitch, Türkiye’nin ‘potansiyel büyüme’ tahminini de düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin potansiyel büyümesini yüzde 4.3 olarak tahmin ettiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Bir ülke ekonomisinin, eldeki imkanların kullanılmasıyla ulaşabileceği en yüksek sürdürülebilir büyüme oranına, o ekonominin potansiyel büyüme oranı deniyor.

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Fitch’in bugün yayınladığı ve gelişmekte olan 10 ülkeye yönelik beş yıllık büyüme öngörülerini içeren rapora göre, bu tahmin son raporda öngörülen rakamın 0.5 puan altında bulunuyor.

Raporda ayrıca bu rakamın, yatırımların milli gelire oranındaki düşüşün de etkisiyle, geçen yılki Türk Lirası krizinden bu yana yaşanan dış unsurlardaki sert düzeltmeyi yansıttığı belirtildi.

Bu durumun sermaye ve dolayısıyla işgücü verimliliğindeki büyümenin önceden tahmin edilenden belirgin derecede daha düşük olmasına neden olacağı kaydedildi.

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Fitch son olarak Türkiye ekonomisinin reel büyüme tahminini 2019 için -1.9 olarak düzeltmişti (revize etmişti).