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Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Türkiye’nin para politikasına güven zaman alacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin para politikasının güvenilirliğinin tekrar oluşturulmasının zaman alacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch, ayrıca “Türkiye’nin döviz rezervleri pozisyonunda yakın dönemde belirgin bir iyileşme olacağını öngörmüyoruz” derken Merkez Bankası’nın (MB) tüm fonlamasını bir haftalık repo faizi yoluyla yapacak olmasının para politikasını daha şeffaf ve öngörülebilir kılıcağını belirtti.

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MB geçen perşembe günü politika faizi olarak bilinen 1 haftalık repo faizini 475 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarmış ve bunu ortalama fonlama maliyetiyle eşit seviyeye getirmişti.

Politika faizi yüzde 10.25’ten 15’e yükseltildi

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