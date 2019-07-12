Fitch, Türkiye’nin notunu ‘BB eksi’ye düşürdü, görünümü negatifte tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ‘uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu’nu, ‘BB’den, ‘BB-‘ye (BB eksi) çevirdi, görünümünü de negatifte tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Fitch’in açıklamasında İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından ekonomik uyum için uygun bir siyasi zemin oluştuğu, ancak Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının kurumun bağımsızlığına zarar verdiği belirtildi. Çetinkaya’nın kararname ile görevden alınmasının halen zayıf olan iç piyasadaki güvenin kaybolma riskini artırdığı ve artan dolarizasyonun da bunun kanıtı olduğu kaydedildi.