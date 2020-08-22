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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuruluşun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’nin kredi notu ‘BB-‘ olarak verildi.

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Açıklamada, ülkenin döviz rezervlerinin tükendiği belirtilirken, para politikasının zayıf olduğu, negatif reel faiz oranlarının bulunduğu dile getirildi. Ayrıca, kredi teşviğinin yüksek cari açığı tetiklediği, bunun da dış finansman risklerini artırdığı kaydedildi.

Fitch, ekonominin bu yıl yüzde 3.9 daralacağını, gelecek yıl da yüzde 5.4 büyüyeceğini tahmin etti.

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