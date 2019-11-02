Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türk lirasının, temmuz ayından beri ABD dolarına karşı 5,48-5,92 arasında işlem görerek istikrarlı kaldığı belirtilen açıklamada, ülkenin dış finansman ihtiyacının hala yüksek ve bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği ifade edildi.

Reklam

Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek, yüzde 0,3’den yüzde 0,8’e yükseltti. Fitch, ülkenin gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 3,1 ve 2021 için de yüzde 3,6 olarak açıkladı.

‘Enflasyon gelecek yıl sonunda yüzde 12’

Fitch, Türkiye’de enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 12, 2021 sonunda ise yüzde 10 olacağını tahmininde bulunurken, yıllıklandırılmış bütçe açığının GSYİH’ye oranının bu yıl yüzde 2,4’den yüzde 3,3 yükselmesini beklediğini bildirdi.

Fitch, Türkiye için 2019 küçülme tahminini aşağı yönlü revize etti

Fitch: Bankalara verilen kredi büyüme teşviki kısa vadede riskli değil

Fitch: Türk bankaları likidite zorluğunu aştı, ama refinansman riski devam ediyor

Fitch, Türkiye’nin notunu ‘BB eksi’ye düşürdü, görünümü negatifte tuttu

Fitch: Türkiye’de dolarizasyonun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz

SON HABERLER

Başka dosya nedeniyle cezaevinden çıkmayacak: Demirtaş’a tahliye kararı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, dört yıl sekiz ay hapis cezası aldığı dosyada tahliye edildi. Ancak HDP’li siyasetçi başka bir dosyada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, cezası kesinleşen davasında denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Ancak Ankara başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmış, Demirtaş o dosyadan tutuklanmıştı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine […]

Esad: Kuzeydoğu Suriye’nin devlet otoritesine dönmesi gerekiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD birliklerinin aniden çekilmesinden sonra hükümetinin nihai hedefinin, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgeler üzerindeki devlet otoritesini yeniden tesis etmek olduğunu; ancak bunun kademeli olmasını beklediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...