Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türk lirasının, temmuz ayından beri ABD dolarına karşı 5,48-5,92 arasında işlem görerek istikrarlı kaldığı belirtilen açıklamada, ülkenin dış finansman ihtiyacının hala yüksek ve bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği ifade edildi.

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Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek, yüzde 0,3’den yüzde 0,8’e yükseltti. Fitch, ülkenin gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 3,1 ve 2021 için de yüzde 3,6 olarak açıkladı.

‘Enflasyon gelecek yıl sonunda yüzde 12’

Fitch, Türkiye’de enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 12, 2021 sonunda ise yüzde 10 olacağını tahmininde bulunurken, yıllıklandırılmış bütçe açığının GSYİH’ye oranının bu yıl yüzde 2,4’den yüzde 3,3 yükselmesini beklediğini bildirdi.