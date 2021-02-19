Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuruluşun açıklamasında, Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020’de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edildi ve şu değerlendirmede bulunuldu: “Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı.”

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında sadeleşmeye gittiği anımsatılarak, yatırımcı duyarlılığı ve yerel aktörlerdeki değişimin liranın önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişlerine yol açtığı aktarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesinin sürdüğü ve 2020’de yüzde 1.4 büyüme yaşandığının tahmin edildiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin 2021’de yüzde 5.7 büyümesinin beklendiğine işaret edilirken, büyüme hızının 2022’de de yüzde 4.7 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11’e ve 2022’de yüzde 9.2’ye düşmesinin beklendiği bildirildi.