Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi: Yüzde 4.7

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.7 olarak güncelledi.

Fitch haziran ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, “Referandumun tamamlanması ve bir sonraki seçimlerin Kasım 2019’da olması nedeniyle potansiyel olarak daha pürüzsüz bir siyasi ortam, yatırım ve tüketimin 2019 ortasına kadar güçlenmesini destekleyebilir” dedi.

Raporda faiz artışları ve bunun sonucu olarak dövizde sağlanan istikrarın etkisiyle enflasyonun bu yıl ilk kez mayıs ayında yıllık bir yavaşlama gösterdiği belirtildi.

Fitch hem 2018 hem de 2019 yılı için ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 4.1 olarak belirledi.

Kuruluş bu yıl yüzde 9.5 olmasını beklediği enflasyonun da önümüzdeki yıl yüzde 7.5 ve 2019’da yüzde 7.3 olmasını beklediğini açıkladı.

Dolar tahmini 3.60

Fitch’in bu yıl sonu için dolar/TL tahmini ise 3.60 seviyesinde.

Küresel ekonominin 2017 yılında yüzde 2.9 büyümesini bekleyen Fitch, gelişen ülkelerin ekonomik büyümesinin ise yüzde 4.9 olacağı tahmininde bulundu.

Küresel ekonomik büyümenin 2016’da yüzde 2.5’ten 2017’de yüzde 2.9’a yükseleceği belirtilen raporda, “Mart 2017 Küresel Ekonomik Görünüm raporundan bu yana euro bölgesi ve Çin’deki yukarı yönlü revizyonlar ile beraber 2018 küresel ekonomik büyümesinin yüzde 3.1 olması bekleniyor. Bu 2010’dan bu yana en güçlü büyüme olacaktır” dendi.