Fitch: Türkiye’de bazı sıkıntılar olmasa kredi notu üç kademe yukarıda olabilir

Fitch, corona virüsünün ve Türk lirasındaki seyrin ülke ekonomisine etkilerine rağmen Türkiye’nin düşük borçluluğu ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch Kıdemli Analisti Douglas Winslow, ‘BB’ kredi notunun yatırım yapılır seviyenin hali hazırda altında olduğunu söyledi. Türkiye’nin ana kırılganlık alanının yüksek dış finansman ihtiyacına karşın düşük döviz rezervleri olduğunu belirten Winslow buna merkez bankasının zayıf kredibilitesinin de eklendiğini belirtti.

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Winslow açıklamasında bu sıkıntılar olmasa kredi notunun ‘üç kademe daha yukarıda’ olabileceğine açıklık getirerek, ülkenin kredi derecelendirmesinin hali hazırda bu kırılganlıkların etkilerini yansıttığını söyledi.

Winslow şöyle konuştu: “Türkiye’nin kredi notunun düşmesine yol açabilecek faktörlerden biri de, bankalar ve şirketler üzerindeki dış baskıların akut finansman baskısına neden olması olabilirdi, ancak şu anda böyle bir görünüm oluşmamış durumda.”

Şubattan bu yana kötüleşti

Fitch Türkiye’nin kredi notunu son olarak şubat ayında açıklamıştı. Türkiye’nin ekonomik görünümü şubat ayından bu yana büyük ölçüde kötüleşti.

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Daha önce Türkiye ekonomisinin az da olsa büyüyeceğini öngören Fitch, ekonominin yüzde 2 küçüleceği tahmininde bulunuyor. Döviz rezervlerinin erimesi ise 170 milyar dolar tutarındaki döviz borcun yeniden finanse edilmesini zorlu bir süreç haline getiriyor.

Fitch’e göre kaçınılmaz şekilde artan kamu borcu da şu an durağan olan kredi görünümünün istikrarı açısından yönetilebilir bir seviyede tutulmalı.

Faiz oranları

Winslow şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye’nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 38’i seviyesine yükseleceğini düşünsek de BB seviyesi Türkiye’nin elini nispeten güçlendiriyor. BB notu medyanı yüzde 51 civarında, yani Türkiye’nin halen finansal alanı olduğunu düşünüyoruz.”

Winslow “Daha fazla sermaye kontrolü yaşanabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ancak biz geç de olsa faiz oranlarının yükseltilmesini daha olası bir senaryo olarak görüyoruz” dedi.

Fitch ilerleyen dönemde finansal piyasalarda yatırımcıların liranın değer kaybetmesine neden olan işlemler yapmasını zorlaştıracak müdahalelerin, ithalatı azaltmaya yönelik idari tedbirlerin, gümrük vergilerinin artırılması ya da cari hesap durumunu destekleyecek vergi tedbirleri gibi müdehalelerin devam edebileceğini de öngördü.

Winslow Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım istemesinin ise pek mümkün gözükmediğini söyledi ve “Cumhurbaşkanının her ne pahasına olursa olsun bu yola girmeyeceğini düşünüyoruz” diye ekledi.