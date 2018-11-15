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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi: Yüzde 1.9’luk küçülme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin reel büyüme (nüfus artışından arındırılmış oran) tahminini 2018 için yüzde 3.6 ve 2019 için -1.9 olarak düzeltti (revize etti).

Fotoğraf: Reuters

Fitch’in önceki tahmini 2018 için yüzde 4.1 ve 2019 için yüzde 3 büyümeydi.

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Gerekçe güven kaybı

Dünya gazetesinin haberine göre, Fitch Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu’nda kredi arzının daralması ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti.

Kuruluş, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını belirtti.

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