Fitch, Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi: Yüzde 1.9’luk küçülme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin reel büyüme (nüfus artışından arındırılmış oran) tahminini 2018 için yüzde 3.6 ve 2019 için -1.9 olarak düzeltti (revize etti).
Fitch’in önceki tahmini 2018 için yüzde 4.1 ve 2019 için yüzde 3 büyümeydi.
Gerekçe güven kaybı
Dünya gazetesinin haberine göre, Fitch Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu’nda kredi arzının daralması ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti.
Kuruluş, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını belirtti.
Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek
Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi ‘muhtemelen’ daralmaya girdi
Moody’s vergi indirimini yorumladı: Yarattığı canlılık geçici, not için olumsuz
Media Markt CEO’su daralma bekliyor: İşsizlik ve iflas dalgası başlayabilir
S&P’ye göre Türkiye ekonomisi: Kısa vadede ciddi kötüleşme, 2019’da yüzde 0,5 küçülme
Moody’s, dokuz bankanın ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü
Moody’s ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü: Bankadan döviz çekilmesi engellenebilir