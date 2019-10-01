Fitch, Türkiye için 2019 küçülme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün yayınladığı ‘Global Ekonomik Görünüm’ raporunda Türk ekonomisi için 2019 küçülme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünya’nın haberine göre Türk ekonomisinin 2019 ikinci çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Fitch, 2019 yılının tamamı için Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) küçülme beklentisini haziran ayında duyurduğu yüzde 1,1’den yüzde 0,3’e çekti.

Reklam

Açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu gerçeğiyle tutarlı olduğunu belirten Fitch, bununla beraber 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediğini vurguladı.



Türk ekonomisinin 2020 ve 2021’de yüzde 4,3 olarak öngördüğü potansiyelin altında büyüyeceğini öngörmeye devam ettiğini belirten Fitch, 2020’de yüzde 3,1 ve 2021’de yüzde 3,6 büyüme tahmin etti.

Fitch, Dolar/TL kurunun ise 2019 sonunda 6,00 TL, 2020 yılında ise 6,60 TL olacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşa göre Dolar/TL 2021 yılı sonunda ise 7,20 TL olacak.