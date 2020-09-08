Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 4.6’dan eksi 4.4’e, Türkiye’ninkini de eksi 3.9’dan eksi 3.2’ye revize etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Türkiye’ye ilişkin revizyon bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın yansıması.

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Seneye yüzde 5 büyüme

Ekonominin seneye yüzde 5; 2022 yılında ise yüzde 4.6 seviyesinde büyümesi öngörülüdü.

Yıl sonunda yüzde 10.8 enflasyon

Enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 10.8; seneye yıl sonunda yüzde 11; 2022 yılının sonunda ise yüzde 11.1 seviyesinde olacağı tahmin edildi.

Küresel ekonomi bazında ise seneye yüzde 5.2; 2022 yılında ise yüzde 3.6 seviyesinde büyüme kaydedilmesi öngörüldü.

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ABD ve Çin’e yukarı yönlü revize

Bu yıl için ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde eksi 5.6’dan yüzde eksi 4.6’ya; Çin ekonomisinin büyüme tahmini ise yüzde 1.2’den yüzde 2.7’ye revize edildi.

Öte yandan avro bölgesi, Çin hariç gelişen piyasalar ve Britanya için bu yıla dair büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

‘Sosyal mesafe harcamaları kısıtlıyor’

Büyüme tahminlerine ilişkin Fitch Baş Ekonomisti Brian Coulton, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çin şimdiden salgın öncesindeki büyüme seviyesine erişmiş durumda. ABD, Fransa ve Britanya’da perakende satışları şubat ayındaki seviyelerini geçmiş durumda. Fakat bunun sıkça bahsedilen V şeklinde bir toparlanma olacağı konusunda şüpheciyiz. Avrupa’nın önünde işsizlik şokları var. Şirketler sermaye yatırımlarını azaltıyor ve sosyal mesafe özel sektörün harcamalarını kısıtlıyor.”