Fitch: Türkiye ‘corona’ için daha çok mali yardım yapabilir

Türkiye’nin corona virüsünün ekonomideki etkileriyle mücadele etmek için kullandığı mali teşviklerin ‘ılımlı’ düzeyde olduğunu belirten Fitch, diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin daha çok mali alanının olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in müdürlerinden, Türkiye başanalisti Douglas Winslow Türkiye’nin faiz indirimi yapabileceği alanın ise epeyce azaldığını söyledi.

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Merkez Bankası, mart ayı sonundan beri 28.5 milyar lira piyasa değeri tutarında Hazine tahvili (borç senedi) aldı. Hükümet ayrıca vergi ve bazı borç ödemelerini ertelenirken bazı sektörlerde 100 milyar liralık bir paket kapsamında vergiler düşürülürken kredi garanti fonu iki katına çıkarıldı.

Winslow şimdiye kadar atılan adımların milli gelirin yüzde 2’si seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin krizden etkilenen diğer ülkelere kıyasla borç/milli gelir oranının son derece düşük olduğunu söyleyen Winslow şöyle konuştu: “Corona virüsünden bu denli etkilenen diğer ülkelerdeki duruma baktığınızda Türkiye’nin durumunun son derece ılımlı.”

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Fitch Türkiye’de bu oranların yüzde 33’ten yüzde 38 seviyesinin üstüne çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Bu rakam benzer ülkeler için yapılan yüzde 51 tahmininin altında bulunuyor.

Türkiye’nin bir sonraki kredi derecelendirmesinin ağustos ayında yapılmasının planlandığını söyleyen Winslow şöyle devam etti: “Türkiye’nin salgınla mücadelede kullanabileceği parasal araçlardan daha fazla mali aracı olduğunu düşünüyoruz, bu da BB- kredi değerlendirmesi için son derece önemli.”

Fitch’in yıl sonu Merkez Bankası politika faizi beklentisi yüzde 8.75 seviyesinde. Kuruluş 2020 için ise yüzde 2 daralma öngörüyor.

Winslow, “Türkiye’nin krize karşı en büyük kırılganlık alanı büyük dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervleri ve zayıf para politikası kredibilitesi” dedi.