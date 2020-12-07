Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşması merkez bankasına bağımlı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi: “Çok açık söyleyeyim, sorduğu zaman polislere, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler ya da sorulduğu zaman savcılara, ‘Siz bunları dinlediniz’ mi diye soracaklar?”