Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşması merkez bankasına bağımlı oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşmasının merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü hakkında 3. Çeyrek Veri İzleme Bülteni’ni yayınladı.

Reklam

Kuruluşun değerlendirmesinde, Türk bankalarında sorunlu kredi oranının 9. ay sonunda yüzde 4.1’e indiğine dikkat çekilirken, bankalarda kredi büyüme hızının gevşediği belirtildi.

13 bankaya yer verilen Fitch raporunda, şu değerlendirmede bulunuldu: “Türk Bankacılık sektörünün döviz likiditesi kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli. Oynak piyasa koşulları değerlendirildiğinde yeniden finansman riskleri yüksek ancak bankalar Covid-19 salgınında dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler.”

Fitch: Liradaki değer kaybının yarattığı riskler artıyor, adımlar yetersiz

Fitch: Türk bankalarının aktif kalitesi salgın nedeniyle zayıflayacak

Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

SON HABERLER

CHP: Sorduğu zaman, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi: “Çok açık söyleyeyim, sorduğu zaman polislere, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler ya da sorulduğu zaman savcılara, ‘Siz bunları dinlediniz’ mi diye soracaklar?”

DSÖ Türkiye: Bazı açıklamalarımız yanlış yorumlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye ofisi, cuma günü DW Türkçe ile dünyadaki ve Türkiye’deki son Covid-19 durumu hakkında yaptıkları röportajda ‘bazı açıklamaların yanlış yorumlandığını fark ettiklerini’ söyledi.