Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşması merkez bankasına bağımlı oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşmasının merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldiğini açıkladı.
Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü hakkında 3. Çeyrek Veri İzleme Bülteni’ni yayınladı.
Kuruluşun değerlendirmesinde, Türk bankalarında sorunlu kredi oranının 9. ay sonunda yüzde 4.1’e indiğine dikkat çekilirken, bankalarda kredi büyüme hızının gevşediği belirtildi.
13 bankaya yer verilen Fitch raporunda, şu değerlendirmede bulunuldu: “Türk Bankacılık sektörünün döviz likiditesi kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli. Oynak piyasa koşulları değerlendirildiğinde yeniden finansman riskleri yüksek ancak bankalar Covid-19 salgınında dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler.”