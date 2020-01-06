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Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Türk bankalarının ‘batık kredi’ oranı yıl sonunda yüzde 7-8’e çıkacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının nakit akışının, aktif kalitesi üzerinde bir baskı bulunduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch, Türk bankacılık sektöründe ‘batık kredi’ oranının 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 7-8’e yükseleceğini öngördü.

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Kasım sonu itibariyle temerrüde düşmüş kredi oranı yüzde 5.23 olarak kayda geçti.

Türkiye’nin başlıca bankaları, bilançolarındaki batık ancak ‘tahsilat imkanı yüksek’ olarak değerlendirilen kredilerin aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurmak için görüşmelere başlamıştı.

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