Fitch: Türk bankalarının aktif kalitesinde bozulmalara karşı güçlü tamponları var

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kârlılığı ve sermaye tamponlarının aktif kalitesindeki bozulmalara karşı koruma sağladığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Fitch tarafından yayımlanan raporda, bankaların sermaye rasyolarında 2018 sonundan itibaren iki yıllık bir dönemde meydana gelebilecek değişiklikler değerlendirildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Yaptığımız analize göre, zarar giderme tamponları, TL’deki değer kaybı nedeniyle bir miktar güç kaybese de sağlam kalmayı sürdürecek.”

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Sorunlu krediler 15 puan artarsa sorun olur

Raporda ayrıca sermaye rasyosunun sorunlu kredilerdeki (NPL) keskin artış, kârlılıktaki gerileme ve TL’deki değer kaybına ne tepki verdiği de ölçüldü. Fitch’in ele aldığı senaryodan ikisinde bankaların sermaye rasyosu zorunlu asgari düzeyin altına indi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Ele aldığımız altı senaryodan sadece sorunlu krediler (NPL) rasyosunun 15 puan arttığı iki senaryoda sektörün sermaye rasyosu zorunlu asgari seviyenin altına indi.”