Fitch: Türk bankalarının aktif kalitesi salgın nedeniyle zayıflayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının aktif kalitesinin corona virüsü salgını nedeniyle zayıflayacağını, bunun aktif bankaların rasyolarından ziyade bilançolarında daha belirgin olacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch’in bugün yayınladığı rapora göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemelerde yaptığı gevşemeler ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların açıkladığı NPL rasyolarında belirgin bozulma gözükmeyecek. Bu değişiklikler NPL’de öngörülen artışı 2021’nin birinci çeyreğine öteleyecek.

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Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını 2018 kur krizinin ardından büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilerek, kısa vadede kredi yeniden yapılandırılmaların sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Fitch ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, 2019 sonundaki toplam kredilerin yüzde 6’sı seviyesindenden 2020’nin ilk yarısı sonunda yüzde 10’a yükseldiği tahmininde bulundu.

Rapora göre gayrı safi yurt içi hasıladaki (GSYH) toparlanma devamı daralmanın aktif kalitesindeki yol açtığı tahribatı telafi edebilir ve tahsilatları destekleyebilir.