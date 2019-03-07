Fitch tüketim sektörü için ‘zorlu bir yıl’ bekliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tüketici güveninin düşük kalacağı 2019’un Türkiye tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Fitch raporunda bu zorlu yılın şirketlerin satış hacimlerini ve ürün karmasını baskılayacağını, sert maliyet artışlarının üstesinden gelebilme gücünü de zedeleyeceğini belirtti.

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Raporda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün finansal esnekliği de sınırlayacağı belirtildi.

Fitch bütün bu zorluklara rağmen 2019’un ‘Türk modern perakendesi’ için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini söyledi.