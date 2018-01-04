Fitch raporu: Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüzde 4.8

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde gelecek beş yılda çalışma çağındaki nüfusta artışın devam edeceğini ve bunun gayri safi yurt içi hasıla büyüme potansiyelini canlandıracağını bildirdi.

Diğer ülkeler Endonezya, Meksika, Brezilya ve Hindistan.

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Fitch, Türkiye’nin yıllık potansiyel büyümesini yüzde 4.8 olarak öngördü.

Bu öngörünün yüksek yatırım oranının sürmesine bağlı olduğunu belirten kuruluş, söz konusu oranın sermaye girişinde süren yavaşlamaya maruz kalabileceğine dikkat çekti.