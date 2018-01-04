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Yaramazlara biraz batar!

Fitch raporu: Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüzde 4.8

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde gelecek beş yılda çalışma çağındaki nüfusta artışın devam edeceğini ve bunun gayri safi yurt içi hasıla büyüme potansiyelini canlandıracağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Diğer ülkeler Endonezya, Meksika, Brezilya ve Hindistan.

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Fitch, Türkiye’nin yıllık potansiyel büyümesini yüzde 4.8 olarak öngördü.

Bu öngörünün yüksek yatırım oranının sürmesine bağlı olduğunu belirten kuruluş, söz konusu oranın sermaye girişinde süren yavaşlamaya maruz kalabileceğine dikkat çekti.

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