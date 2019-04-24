Fitch raporu: ‘Merkez’in faizleri gevşetecek alanı pek yok

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki aylarda faizleri gevşetmesine ihtimal vermedi.

Fotoğraf: Reuters

Fitch, haftalık raporunda, MB’nin yarınki para politikası kararı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

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” * Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye para girişini özendirmeye gerek duyduğu ve ülkedeki tasarruf sahipleri için liranın çekiciliğini artırmaya gerek duyduğu göz önüne alındığında MB’nin önümüzdeki aylarda politika faizini gevşetecek alanı pek yok.

* İstanbul’da muhalefetin kazandığı seçimlerin sonuçlarına itirazların devam etmesi siyasi belirsizliğin daha da artmasına yol açtı.

* Döviz rezervlerinin gerilediği ve ekonominin iyi yönetilmediği kaygıları liranın seçimler öncesi ve sonrası (öncekilere kıyasla) daha sert değer kaybetmesine yol açtı.

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* Ekonomideki bozulma ve enflasyon baskılarının azaldığı göz önüne alındığında şu anda yüzde 24’te olan politika faizinin bu yıl 400 baz puan düşürüleceğini tahmin ediliyor.

* Ancak liradaki zayıflık ve yurt dışından sağlanan fonlamadaki kırılganlık büyük ihtimalle MB’nin para politikasını gevşetmesini daha uzun bir süre ertelemesine yol açacak

* Çekirdek enflasyon hedeften oldukça uzak olmaya devam ediyor. MB, baz etkisi yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş yaratana kadar faiz indirmeye isteksiz olabilir.”