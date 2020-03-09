Fitch: Petrol fiyatındaki düşüş Körfez ülkelerinin maliyesini baskılayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez’deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ile ikinci büyük üreticisi Rusya, fiyatları yükseltmek için üç yıldır devam eden üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak için geçen hafta müzakere yürütüyordu. Müzakerelerin başarısız olmasının ardından Suudi Arabistan pazar payı savaşı başlattı.

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Brent petrol bugün sert düşüşle varil başına 35 dolara kadar gerilerken; tüm Körfez ülkeleri için başabaş fiyatlar -bir ülkenin bütçesini dengelemek için gerekli olan fiyatlar- bu seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Fitch’in Ortadoğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez’deki mali gelirleri GSYH’nın yüzde 2-4 oranında düşürdüğüne işaret ederek, “Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek” dedi.

Friedrich sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahreyn, Umman ve Suudi Arabistan için varil başına 80 doların üzerinde. Ancak, en azından daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler, özellikle Kuveyt, Katar ve Abu Dabi, çoğunlukla varlık fonları şeklinde geniş tamponlara sahip.”