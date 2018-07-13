Fitch Türkiye’nin notunu ‘BB’ye indirdi, görünümünü de ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’dan ‘BB’ seviyesine indirdi, not görünümünü de durağandan ‘negatif’e çevirdi.

Fitch son olarak ocak sonunda, Türkiye’nin yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş, durağan görünümünde de değişiklik yapmamıştı.

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Fitch, haziran ayının başında 25 Türk bankasını da negatif izleme sürecine aldığını duyurmuştu.

Financial Times, haberi, ‘Fitch Türkiye’yi iyice hurdalığın dibine itti’ başlığıyla duyurdu.

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Türkiye’nin S&P ve Moody’s notları da benzer seviyede: BB- ve Ba2.

Bu durumda Türkiye S&P’ye göre yatırım yapılabilirliğin üç not, Moody’s ve Fitch’e göre ise iki not altında.

Değerlendirmede neler dendi?

Dünya gazetesinin aktardığına göre Fitch’in değerlendirmesinde şu saptamalar yer aldı:

– Enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü riskler kuvvetlendi.

– Ekonomi politikalarının kredibilitesi son aylarda kötüleşti. Seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonları belirsizliği artırdı.

– Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 6,1’e yükselmesi bekleniyor. Liradaki gerileme ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene yüzde 4,1’e düşeceği öngörülüyor.

– Dış finansman ihtiyacı Türkiye’yi şoklara karşı hassas hale getirdi.

– Sağlıklı dış talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranında büyüme göstermesi bekleniyor. Ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,6 oranında büyüyeceği öngörülüyor.