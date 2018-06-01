‘Fitch not indirecek’ söylentisi: Dolar 4.63’ü test etti

Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve Londra görüşmeleri sonrası TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışması dün sona ererken, Fitch’in not indirimi yapabileceğine dair söylentiyle TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi aştı.

Bankacılar Türkiye’nin kısa vadede yeni bir not indirimiyle karşı karşıya kalabileceği endişesinin dünkü satış baskısında etkili olduğunu belirtirken, piyasada Fitch’in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin dolaştığı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem de, bugün TRT Haber televizyonunun canlı yayınında, “Dün not indirimi konusunda spekülasyon oldu… Olsa da yatırım yapılabilir notun daha da altına inmenin (piyasalara) bir etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Not zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında

Reuters’ın konuştuğu bir analist, “Piyasada Fitch’in not indireceğine dair bir söylenti dolaşıyor” derken, SEB başstratejisti Per Hammarlund, TL’nin diğer gelişmekte olan piyasa para birimlerinden daha fazla değer kaybetmesinin şaşırtıcı olduğunu söyleyerek, “Bununla ilgili net bir cevabım yok. Bir parça (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın yatırımcıları korkutan Türkiye’nin zayıflığından piyasaları sorumlu tutan söylemlerinden kaynaklanmış olabilir. TCMB’nin faiz artırması ve sadeleşme adımı atması güveni artırmıştı. Piyasalar siyasilerin sahneden çekilmesini ve TCMB’nin TL’yi yönetmesini bekliyordu” diye konuştu.

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Stratejist şöyle devam etti: “Türkiye halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin altında dolayısıyla bir not değişimi o kadar da fark etmeyecektir. Normalde büyük bir piyasa hareketi kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düştüğünde gelir.”

Erdoğan’dan varlık barışı çağrısı

Erdoğan, dün, “Tüm vatandaşlarımızı varlık barışından faydalanarak, yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası’na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye’nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim” demişti.

Bugün hisse ve tahvil piyasaları da dahil olmak üzere TL cinsi varlıklardan çıkış eğilimi gözlenirken, dün saat 18.00’da 4.5387/4.5390 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah yükseliş eğilimi sürdürerek 4.6342’yi test etti. Dolar/TL saat 13.35’de 4.6160/4.6200 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s, Fitch ve S&P’den kredi notları yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyor.

Dolar/TL, TCMB’nin son dönemde attığı adımlar ve Londra’da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB’ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti.