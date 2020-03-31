Fitch müdürü: Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma olacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in müdürlerinden ve Türkiye başanalisti Douglas Winslow, “Türkiye’de (corona virüsüne karşı) tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert daralma olacağı açık” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’a konuşan Winslow, Fitch’in bu haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağı ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ raporu kapsamında şu anda milli gelirde büyüme tahminlerinin revize edildiğini söyledi.

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Fitch müdürü, ikinci çeyrekten sonra virüsün Türkiye ekonomisini ne ölçüde sınırlanacağı ve üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyette bir miktar normalleşme olup olmayacağı konularının kolayca öngörülemediğini ifade etti.

Winslow şöyle devam etti: “Türkiye’nin yüksek dış finansman gereksinimi, zayıf para politikası kredibilitesi ve mevcut durumda negatif reel faiz oranı, para politikasını daha fazla gevşetmesini sınırlayacağını düşünüyoruz. Ancak, daha fazla kur baskısı olmadığı yönünde işaretler var, Merkez Bankası daha fazla piyasa oynaklığı riski yaratabilecek büyük çaplı faiz indirimi için alan öngörüyor.”

Ekonomistler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şok etkisi bekliyor. Beklentiler özellikle ikinci çeyreğin kötü geçeceği yönünde ancak virüsün ne kadar süre hayatı sınırlayacağı bilinmediğinden rakamsal revizyonlar için beklemedeler.

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Merkez Bankası ise corona virüsü için açıkladığı ilk tedbirleri gün ve gün hayata geçirmeye devam ederken, beklentiler bankanın genişlemeci adımlarına ve faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.