Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Liradaki değer kaybının yarattığı riskler artıyor, adımlar yetersiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları müdürü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların liradaki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Winslow, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise ağustostaki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu söyledi.

Reklam

Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL’de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin ‘belirgin derecede’ yükseleceğini ifade etti.

Fitch Türkiye’nin kredi notu görünümünü ağustos ayında ‘negatif’e indirdi. Buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.

Üç ay içinde kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı

ABD’li banka: Türkiye’nin kur müdahaleleri bu yıl 100 milyar doları aştı

Erdoğan: Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler

Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

SON HABERLER

‘Süt banyosu’nda ilk ifade: Deterjandı

Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaştıktan sonra hakkında işlem başlatılan çalışan, ilk ifadesinde maddenin süt olmadığını iddia etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...