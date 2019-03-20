Fitch küresel ekonomide daralma beklemiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme görünümünün ciddi şekilde bozulmasına rağmen küresel resesyon (daralma) beklemediklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Fitch, bununla birlikte küresel büyüme tahminlerini ise sert şekilde düşürdü.

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Fitch’in ‘Küresel Ekonomik Görünüm – Mart 2019’ raporunda küresel büyüme beklentilerinin Aralık 2018’deki son rapordan bu yana önemli ölçüde kötüleştiğine dikkat çekildi. Raporda “2019 için tahminlerimizi sert şekilde düşürmemize rağmen küresel resesyon beklemiyoruz” dendi.

Raporda avro bölgesinde büyüme görünümünün sert şekilde zayıfladığı, Çin’de yavaşlama işaretlerinin daha net görülmeye başlandığı ve Türkiye ve Arjantin’de geçen yaz yaşanan kur krizinin ardından ani makroekonomik düzeltmeler öncülüğünde diğer gelişmekte olan ülke piyasalarda faaliyetlerin düştüğü belirtildi.

Fitch 2019 küresel büyüme tahminini yüzde 3.1’den yüzde 2.8’e, 2020 büyüme tahminini ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.8’e çekti.