Fitch ‘hareket istedi’: Türkiye’nin dediğinden çok yaptığına bakacağız

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yetkililerin yaklaşan seçimlerin ardından, ekonominin temel zayıflıklarını ele almak için harekete geçmeleri halinde Türkiye’nin kredi notunun mevcut piyasa türbülansından sağ salim çıkabileceğini açıkladı.

Fitch son olarak ocak sonunda, Türkiye’nin yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmamıştı. Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da yapılacak.

Reklam

Reuters’a konuşan, Fitch’in gelişmekte olan Avrupa ülkeleri notlarından sorumlu olan Paul Gamble, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, “Bu seçimlerin ardından (hükümetin dikkatini dağıtacak) politik bir olay öngörmüyoruz. Bu nedenle hangi politikaların uygulanacağına bakıyor olacağız” dedi.

Türkiye’nin yüksek cari açığa sahip, yüksek dış borçlanma ihtiyacı olan bir ülke olduğunu da hatırlatan Gamble sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar çok hızlı bir şekilde ele alınamayan problemler. Küresel ortam oldukça hızlı bir şekilde değişiklik gösterdiği için yetkililerin (buna) nasıl cevap vereceğini görmemiz gerekiyor. Ne dediklerinden çok ne yaptıklarına bakacağız.”

Reklam

Fitch geçtiğimiz hafta 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine aldığını duyurmuştu.