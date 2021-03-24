Fitch: Faiz indirimi başlarsa Türkiye’nin notu düşebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın (MB) yeni başkanının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve para piyasalarında yeniden karışıklık yaratması halinde Türkiye’nin kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MB başkanlığına Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından TL bu hafta dolar ve avro karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

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Kavcıoğlu, tıpkı Erdoğan gibi, yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlarsa bu görüşün ekonomi doktrininde genel kabul gören öğretilere ters olduğunu savunuyor.

Fitch, dünkü raporunda MB başkanının görevden alınmasının bankanın kredibilitesine zarar verdiğini açıklamıştı. Kuruluş bir ay önce de Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirmişti.

Reuters’a konuşan Fitch’in ülke notları direktörü Tony Stringer, faiz indiriminin kredi notunun gözden geçirilmesine neden olabileceğini söyledi.

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Stringer’a göre temel tehlike yurt içindeki tasarruf sahiplerinin TL’nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünmesi. TL geçen iki yılda yarı yarıya değer kaybetti.

Stringer, şöyle konuştu: “Aslen baktığımız şey piyasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur.”