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Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Türkiye’de dolarizasyonun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yetkilileri, Türkiye’de dolarizasyonun yıl sonuna kadar devam edeceğini, rezervlerin kura müdahale için kullanılmasının ve S-400 yaptırımlarının yatırımcı algısına etki edebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fitch’in finansal kuruluşlardan sorumlu yöneticisi Lindsey Liddell şunları söyledi: “Türk bankalarının sermaye rasyoları, sermaye yaratma kapasiteleri makul seviyelerde. Türk bankalarının kârları kredilerde meydana gelebilecek zararlara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Mevduatlarda dolarizasyonun devam ettiğini görüyoruz, yılın sonuna kadar bunun sürmesini bekliyoruz.”

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S-400 yaptırımlarının doğrudan etkisi kısıtlı ama yatırımcı algısına etkisi büyük olur

Fitch’in Avrupa ülkeleri biriminin başındaki Paul Gamble, S-400 yaptırımlarının doğrudan etkisinin ılımlı kalacağını, fakat yatırımcı algısına etkisinin büyük olacağını söyledi: “Yaptırım getirilirse doğrudan etkisi görece hafif olacaktır, ancak (Türkiye’ye yönelik) iştahta önemli etkisi olacaktır.”

Gamble Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 1.1’lik daralma tahmininin değişmediğini, ikinci çeyrekte ekonominin bir öncekine kıyasla daralmasının öngörüldüğünü söyledi. 

Rezervlerin kura müdahale için kullanılması endişe yaratır

İki yetkili, döviz rezervlerinin kura müdahale için kullanılmasının endişe yaratacağını da vurgulayarak Türkiye bankacılık sektörü ve ekonomisine dair şu görüşleri dile getirdi.

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“Döviz rezervleri kura müdahale için kullanılırsa endişe yaratır.

Merkez Bankası’nın brüt ile net döviz rezervleri arasındaki fark bir sorun yaratmıyor.

TCMB bazı açılardan rezervler konusunda son derece şeffaf, günlük veri yayımlıyor; bazı açılardan ise o kadar şeffaf değil, rezervlerdeki değişim gecikmeyle açıklanıyor.

Kamu bankalarına bu yıl yapılan sermaye enjeksiyonu, devletin kamu bankalarına destek iradesinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Devletin kamu bankalarını desteklemeye yatkınlığı kamu bankalarında not indirimi ihtimalini azaltıyor.

Türk bankaları dış piyasalardan fonlama sağlamaya devam edebiliyorlar, ancak yabancı algısına bağlı olarak maliyetler artıyor.

Bankacılık sektöründe büyüme zorlu pazar koşullarından dolayı önceki yıllara kıyasla daha zayıf olacak, marjların daralmasını bekliyoruz.”

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