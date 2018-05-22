Fitch de sıkıntıyı Erdoğan’a bağladı: Keyfi para politikası baskı yaratır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikasıyla ilgili sözlerinin keyfi uygulamaların işaretini verdiğini belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk ekonomisinin kredi profilinin bu nedenle baskı altına girebileceği uyarısı yaptı.

Erdoğan Londra’da Bloomberg’e yaptığı açıklamada para politikaları üzerinde daha etkili olacağı mesajını vermişti. Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tartışılmaya başlanmasına neden olan mesaj uluslararası finans çevrelerinin Türkiye ekonomisiyle ilgili gündeminin bir numaralı maddesi olmayı sürdürüyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayınladığı raporda Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların haziran seçimleri sonrasında keyfi politika yapma olasılığını gündeme getirdiğini vurguladı.

‘Kredi profilinde baskı yaratır’

Erdoğan’ın sözlerinin 24 Haziran sonrası ekonomi politikasının öngörülebilirliğiyle ilgili baskı yarattığını dile getiren Fitch, açıklamaların zor küresel finans koşulların dış finansman açığı yaşayan Türk ekonomisini test ettiği döneme rastladığına da dikkat çekti.

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Raporda “Türkiye’nin para politikası bağımsızlığında yaşanacak daha büyük aşınma, Türkiye’nin ülke kredi profili üzerinde yaşanan baskıyı artırır” dendi.