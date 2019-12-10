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Yaramazlara biraz batar!

Fitch beş büyükşehir belediyesinin kredi notunu ‘durağan’a yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, beş yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul belediyesi, İzmir belediyesi, Bursa belediyesi, Antalya belediyesi ve Manisa belediyesi.

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Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğini söyledi.

Fitch’in değerlendirmesine göre, İstanbul’un bağımsız kredi profili ‘BBB-‘, İzmir’in ‘BBB‘, Bursa’nın ‘BB‘, Antalya’nın ‘BB‘ ve Manisa’nın da ‘BB+‘.

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