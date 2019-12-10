Fitch beş büyükşehir belediyesinin kredi notunu ‘durağan’a yükseltti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha’ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.