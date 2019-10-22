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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, ABD’deki iddianamenin ardından Halkbank’ın notunu ‘negatif izlemeye’ aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Halkbank’ın ‘kredi notunu negatif izlemeye’ aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de savcılık makamı geçen hafta Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamış ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı.

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Fitch dünkü açıklamasında, kredi notuna yönelik düşürme uyarısı için “Halkbank’a yönelik maddi bir ceza veya başka cezai önlemler alınması durumunda Türk yetkilililerinin desteğinin yeterliliği ve zamanlamasına yönelik belirsizliği yansıtıyor” dedi.

Fitch şu anda Halkbank’ı ‘B+’ kredi notu ile derecelendiriyor.

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