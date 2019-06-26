Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı 2020’de küresel büyümeyi 0.4 puan azaltır

Eski Anadolu Ajansı genel müdürü ve yazar Kemal Öztürk, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı Ali Babacan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve yedi ila 10 gün içinde AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını öne sürdü. Babacan’ın yeni parti kurması bekleniyor.