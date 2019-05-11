‘Fişleme’nin ardından İmamoğlu’ndan sanatçılara: Paylaşmaya devam edin

Millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu paylaştığı video aracılığıyla sanatçılara seslenerek, “Her şey çok güzel olacak” demeye devam etmelerini istedi.

Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/bP9bxkEkm9 Reklam

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 11, 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul seçimlerini iptal ettiği akşam yaptığı konuşmada sanatçılara ‘seslerini yükseltmeleri’ mesajını veren İmamoğlu, sanatçılara bazı kesimlerden eleştiri ve sert ithamlar sonrasında tekrar bir açıklama yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabında, “Özgür olmaya devam edin. ‘#HerŞeyÇokGüzelOlacak’ demeye cesurca paylaşmaya devam edin” mesajını paylaştı. İmamoğlu, videodaki konuşmasında şunları söyledi:

“Susmamak, konuşmak, fikrini özgürce söyleyebilmek demokrasinin en ana ilkelerinden birisi. Hele hele sanatçılar, akademisyenler yazarlar çizerler. Siyasetçiler had bildiremez, böyle birşey yok. Şiirler yazsın şairler, türküler şarkılar bestelesin tüm besteciler. O güzel ses sanatçıları bunları dile getirsinler. Yazarlar makale yazsınlar, bizleri eleştirsinler. Topluma yön versinler, geleceği göstersinler. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Siyasiler bundan memnun olmalı. Aksi takdirde siyasiler köşeye sıkışır. Özgürlük nefes gibidir. Özgür olmaya devam edin. Bunu da paylaşın. Bence aklınıza gelen tüm güzel duyguları, kucaklaşmayı, demokrasiyi, ‘#HerŞeyÇokGüzelOlacak’ demeyi cesurca paylaşmaya devam edin. Ve Türkiye’nin geleceği için konuşun lütfen.”

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yerli ve yabancı birçok ünlü #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşımda bulunarak İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na destek verdiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi sosyal medyada İmamoğlu’nun çağrısına uyanların listesini paylaşmış ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise bu paylaşımı yapan ünlülere “adaletinizin terazisini sileyim” sözleriyle yanıt vermişti.