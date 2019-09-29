Fişleme raporunu hazırlayan SETA, AB’den destek almış

Yabancı basın kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘fişleme’ niteliğinde bir rapor yayınlayan iktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), yaptığı bir paylaşımla Avrupa Birliği’nden destek aldığını belirtti.

SETA, 21 Eylül ‘Avrupa’da İslamofobi’yle Mücadele ve Dini Hoşgörü Günü’ nedeniyle yayınladığı ‘Avrupa İslamofobi Raporu 2018’in Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalog Programı tarafından desteklendiğini duyurdu.

Reklam

To mark the European day against Islamophobia, SETA Foundation publish the European Islamophobia Report 2018. This report is supported by the EU Civil Society Dialogue Program.

You can download the report here: https://t.co/HdQTF3Wurc | @EnesBayrakli @ferithafez #EIR2018 pic.twitter.com/PLRJu0DXjC — SETA (@setavakfi) September 27, 2019

Rapora ilişkin yapılan açıklamada SETA, Avrupa Birliği’nin ‘projenin tamamını finanse ettiğini’ belirterek şöyle diyor: “Bu rapor SETA Vakfı, Leopold Weiss Enstitüsü ve projenin tamamını finanse eden Avrupa Birliği işbirliği sonucu ortaya çıkmıştır.”

SETA ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporunda BBC Türkçe, Sputnik Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika’nın Sesi, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe çalışanlarını hedef göstermiş, raporda kuruluşların “Türkiye algıları üzerine oldukça kapsamlı analizler sunulduğu” öne sürülmüştü.

Reklam

SETA’nın çoğu Avrupalı olup Türkiye’de faliyet göstermekte olan birçok gazetecinin bireysel sosyal medya hesaplarına yer vererek alenen fişlediği rapor, aralarında Avrupa Birliği’nin de olduğu birçok ülke tarafından eleştirilmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, rapor yayınlandıktan kısa bir süre sonra Euronews Türkçe’ye rapora ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Çok net ifade edeyim ki; basın ve ifade özgürlüğü Avrupa değerlerinin kalbinde yer alır. Bu iki alanda Türkiye’de yaşanan erozyondan son derece endişeliyiz. Bu durumu Türk otoritelere her seviyede düzenli şekilde ilettik. En son altı hafta kadar önce yayınladığımız raporda da maalesef bu konudaki trendin devam ettiğine dikkat çektik. Çok sayıda gazetecinin hapiste olması ve bunun gibi gelişmeler Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çağrılarımızı tekrar etmemizi gerektiriyor.”