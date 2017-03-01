‘Fişleme değil mi’: Kapatılan üniversite öğrencilerine ‘şerhli diploma’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve başka üniversitelere nakledilen öğrencilerin diplomalarında okullarının kapatıldığı yazıyor.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre kapatılan 15 vakıf üniversitesinden başka üniversitelere yönlendirilen öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diplomaların belirlenen koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine karar verdi. Öğrencilere verilen geçici mezuniyet belgelerinde öğrencilerin kapatılan üniversitelerden geldikleri ‘özellikle’ belirtildi.

Kapatılan Ankara Turgut Özal Üniversitesi’nden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yönlendirilen öğrencilere verilen diplomalarda yeni üniversitelerinin isimlerinin yanısıra eski üniversitelerinin kapatıldığı bilgisine de yer verildi.

Diplomalarda yeni üniversitenin rektörünün imzası bulunmasına rağmen, “Gerekli çalışmalarını kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayarak” ifadesi de yer aldı.

‘Öğrencileri potansiyel FETÖ üyesi mi yapmaktadır?’

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yaşananları ‘fişleme’ diye niteleyerek şunları söyledi: “Veli ve öğrencilerden gelen itirazlara rağmen, FETÖ ile hiçbir bağlatıları olmadığı halde, kendi istekleri dışında başka bir üniversitede okumaya mecbur bırakılan bu öğrencilerin diplomalarında ve yine geçici mezuniyet belgelerindeki aynı ifade ile karşılaşmış olmaları, onları YÖK ve devlet gözünde potansiyel FETÖ üyesi mi yapmaktadır? Bu öğrencilerin FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan üniversitelerin öğrencileri olduğunun ısrarla belirtilmesi bir tür fişleme değil midir?”