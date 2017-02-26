Fırtına zamanı: Son yenilgisini 62 gün önce Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor 2017’de hiç kaybetmedi 

Süper Lig 2016/17 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, yeni yılla birlikte bordo-mavili taraftarların yüzünü güldüren bir performans sergiliyor.
Süper Lig’in 22’nci haftasında Konyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Antalyaspor’un Akhisar’a kaybetmesiyle, 2017 yılında ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanını aldı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bu yıl çıktığı toplam sekiz maçta beş galibiyet ve üç beraberlik alan bordo-mavililer, ligde son olarak 62 gün önce Fenerbahçe’ye evinde 3-0 kaybetmişti.
Ligin ilk yarısında 16 maçta topladığı 18 puanla maç başına 1.12 puan ortalamasında kalan Trabzonspor, ikinci yarıdaysa altı maçta topladığı 14 puanla maç başına 2.33 puan ortalaması yakaladı.