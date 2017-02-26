Fırtına zamanı: Son yenilgisini 62 gün önce Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor 2017’de hiç kaybetmedi 

Değişiklikleri savunanlar hangi argümanlara başvurdu dersiniz? Merakta kalmayın: İstikrar, ülke ve millet menfaati ve daha ileri demokrasi. Peki, karşı çıkanlar? Özellikle, Aliyev ve ailesinin daha güçlü hale getirilmek istendiğini iddia ettiler. Çok mu tanıdık her şey!