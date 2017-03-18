Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Fırtına’ dinmiyor: ‘Yeni evinde’ Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor yenilmezlik serisini dokuz maça çıkardı

Süper Lig’in 25’nci haftasında Galatasaray’ı yeni stadı Medical Park Arena’da konuk eden Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/Trabzonspor

Trabzonspor’un golleri 24’üncü dakikada Dame N’Doye ve 48’inci dakikada Yusuf Yazıcı’dan geldi. Bordo-mavililerde ilk sarı kartını 60’ıncı dakikada gören Uğur Demirok 65’inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41’e yükseltirken, Galatasaray 46 puanda kaldı.

Son dokuz maçta 23 puan

Bordo-mavili ekip 2017 yılında Süper Lig’de çıktığı dokuz maçta yenilgi yüzü görmedi. Yedi galibiyet ve iki beraberlikle 23 puan toplayan Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena’da oynadığı dört lig maçında henüz yenilmedi ve gol yemedi.

Down sendromlu çocuklar da seremonide

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi sahaya ‘Biz de bu dünyada yaşıyoruz. Farkında mısınız? Trabzon Down Sendromu Derneği’ yazılı pankartla çıktı. Seremonide futbolcuların önünde de down sendromlu çocuklar yer aldı.

Yeni statta ilk koreografi

İç saha taraftar rekorunun kırıldığı karşılaşmada, stadın doğu tribününde ilk kez koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide ‘Dik oyna’ sloganı yer aldı.

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Mart 2017

1- Alman istihbarat şefi: Darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğuna dair kanıt yok

Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...