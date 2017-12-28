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Yaramazlara biraz batar!

Sudan’daki ‘Osmanlı liman kenti’ Türkiye’ye tahsis edildi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan’ın Kızıldeniz sahilindeki harap olmuş Osmanlı liman kenti Sevakin’in Türkiye’ye tahsis edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye’nin Sevakin’i restore ederek sivil ve askeri gemiler için bir liman inşa edeceğini belirtmişti.

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TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Erdoğan, Afrika ziyaretini anlattı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Batı’nın oraları yerle yeksan edişini görünce de üzüldüm. Cumhurbaşkanına ‘Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz bu adanın tamamını biz restore edelim. Ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır’ dedim. Sağ olsun kabul ettiler. Bir de tabii orada ‘First Lady’ de araya girince o da kabul etti.”

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