Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı

Türkiye’de corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezenfektan ürünlere yönelmişken krizi fırsata çevirmek isteyenlere isyan eden Kocaelili bir esnaf 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Fotoğraf: İHA

İHA’nın haberine göre Kocaeli’de dokuz yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek, “Üç gün önce bu kararı aldık. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim” dedi.  

Reklam

Birbirimize yardımcı olarak sorunları çözeriz

Fırsatçılara duydukları tepki nedeniyle böyle bir karar aldığını söyleyen Belek şöyle devam etti: “Herkesin duyarlı olmasını, birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”

‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

SON HABERLER

Türkiye’de ‘corona’dan ilk ölüm

‘Corona’ Türkiye’de ilk kez can aldı. 89 yaşında bir erkek virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bugün 51 artarak 98’e ulaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...