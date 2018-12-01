Firmalar pet şişe başına ‘geri dönüşüm payı’ ödeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şişe ve kapları piyasaya süren firmaların ardından bakanlığa ‘geri dönüşüm parası’ yatıracağını söyledi.

Tokat’taki temasları sırasında gazetecilere konuşan bakan, plastik poşetler ve diğer geri dönüşüm atıklarıyla ilgili çıkarılan kanuna değindi.

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Kurum, yıllık kişi başına 440 poşet kullanıldığını, bunu 40’a düşürmek istediklerini belirterek “Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz” dedi.

Firmalar şişe ve kap başına para ödeyecek

Bakan, firmalardan da geri dönüşüm için artık para alınacağını ifade etti: “Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına… Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.”

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‘Amasya’da kirliliğe rastlanmadı’

Amasya’da görülen toplu balık ölümlerine sözü getiren bakan, balıklardan alınan numunelerin Ankara’da incelendiğini, iki güne sonuçlanacağını kaydetti.

Kurum, ilk belirlemelere göre suda kirliliğe ya da zehirli bir maddeye rastlanılmadığını belirterek “Yağışların fazla olması toprakların akarsulara, nehirlere kayması sebebiyle balıklarımız zarar gördü gözüküyor. Tabi bu iklim değişikliğinden kaynaklı nehirlerin debisinin düşmesi de yine balık ölümlerine bir etken olarak gözüküyor” dedi.

Kurum, net bilginin laboratuvardan çıkan sonuca göre verilebileceğini sözlerine ekledi.